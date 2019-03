Prozess-Serie wegen Bestechung bei Deutschtests gestartet

Konkretes ließ das Gericht auch zum anstehenden Prozess gegen die 43-jährige Prüferin beim Österreichischen Integrationsfonds wissen. Ihr wird Bestechlichkeit in 68 Fällen, Urkundenunterdrückung in 70 Fällen, dazu noch Urkundenfälschung in zwölf Fällen, sowie Geschenkannahme vorgeworfen. Angeklagt ist auch die 39-jährige Schwester der Prüferin. Sie soll Arbeiten von fünf Prüflingen an ihre Schwester zur Manipulation weitergeleitet haben. Ebenfalls vor Gericht verantworten müssen sich auch noch zwei 43-jährige Männer die 31 „Kundschaften“ vermittelt und von diesen Bestechungsgeld für die Hauptangeklagte eingehoben haben sollen. Ihre Vermittlungsprovision dürften die Männer laut Anklage gleich einbehalten haben. Der Hauptangeklagten droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.