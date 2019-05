Projekt der Nachbar erregt in OÖ die Gemüter

„Die Fragen häufen sich, die Verunsicherung in der Region steigt.“ Zur in Niederösterreich quer durch das Waldviertel bis ins oberösterreichische Mühlviertel geplanten „ Europaspange“ wollte der Grüne Verkehrssprecher Severin Mayr mehr wissen. Mit der Beantwortung seiner Anfrage an Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner ( FPÖ) im Landtag war Mayr aber unzufrieden. Zu gering sei der Wissensstand über das Großprojekt, das eine Europaachse von Berlin bis nach Linz zur Westautobahn darstellen könnte, sagte der Landesrat.

Steinkellners nö. Kollege Ludwig Schleritzko ( ÖVP) hat im Jänner eine „Strategische Prüfung“ beim damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer ( FPÖ) für die salopp als „Waldviertelautobahn“ bezeichnete Strecke eingereicht. Von der S3 im Weinviertel soll quer durch das Waldviertel eine Hochleistungsstraße gebaut werden.

Bei Freistadt in OÖ mündet sie in die S10 und führt weiter zur Mühlkreis Autobahn (A7) in den Linzer Raum , wo sie wiederum in die A1 mündet. Kolportiert werden Kosten bis zu fünf Milliarden Euro.

In Zeiten des Klimawandels sei allein die Idee für „dieses Wahnsinnsprojekt“ das völlig falsche Signal, wetterte Mayr. Eine Distanzierung Steinkellners vom Mega-Projekt, gegen das übrigens auch die Grünen in NÖ mobil machen, ist nämlich ausgeblieben. Allein in OÖ würde der Straßenkorridor 500 Hektar Land verbrauchen. „Es braucht keine Grundsatzprüfung, es braucht endlich Anstrengungen, dass der öffentliche Schienenverkehr im Mühlviertel leistungsfähiger wird“, forderte Mayr.