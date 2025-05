Problemwolf in Freistadt zum Abschuss freigegeben

Warnschüsse abgegeben

Das Tier in Freistadt hatte sich innerhalb kurzer Zeit mehrmals gefährlich nahe einem Hof im Bezirk genähert beziehungsweise sich inmitten von Weidetieren aufgehalten. Seitens der betroffenen Landwirte wurden Warnschüsse abgegeben, um den Wolft zu verscheuchen. Diese Maßnahme gilt nach der oberösterreichischen Wolfsmanagementverordnung als Voraussetzung für eine Abschussfreigabe.

„Wenn ein Wolf vor der Hoftür steht und tags darauf mitten in einer Mutterkuhherde, dann ist es ganz klar Zeit zum Handeln. Gerade in der Region Mühlviertel Alm sind in den vergangenen Jahren solche Situationen gehäuft aufgetreten", so Langer-Weninger. In diesen Regionen zu leben, dürfe aber nicht bedeuten, stets Bedenken zu haben, die Kinder zum Schulbus gehen zu lassen, einen Spaziergang zu machen oder die Tiere auf die Weide zu lassen, heißt es in einer Aussendung weiter.

„Indem wir rasch Maßnahmen setzen, wollen wir den Menschen die Sicherheit geben, dass wir an ihrer Seite sind. Das Mühlviertel soll ein Ort bleiben, an dem sich jeder und jede frei bewegen kann", sagt die Agrar-Landesrätin.