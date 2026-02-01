Primar Clodi: „Bewegungsmangel und Übergewicht lösen Diabetes aus“

KURIER: Es wird heuer in Linz ein Diabeteszentrum eingerichtet, das Sie leiten werden. Wie wird das aussehen?

Martin Clodi ist Universitätsprofessor und Primar der Internen Abteilung am Konventspital der Barmherzigen Brüder in Linz. Er ist Spezialist für Diabetes.

Martin Clodi: Die österreichische Diabetesgesellschaft versucht schon seit Jahren, eine Zwischenstufe für die Behandlung von Diabetes einzuführen. Die niedergelassenen Ärzte sind die Stufe eins, die Krankenhausambulanzen die Stufe drei und das Diabeteszentrum wird die Stufe zwei sein. Wenn niedergelassene Ärzte das Gefühl haben, sie wollen einmal eine Kontrolle in einem spezialisierten Zentrum haben, dann können sie die Patienten in dieses Zentrum zuweisen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten wie psychologische Betreuung, Diätberatung, Wundmanagement etc. Es ist nicht vorgesehen, dass Patienten oft und dauernd in dieses Zentrum kommen.

Als Patient kann man nicht von sich aus hinkommen.

Es ist nur auf Zuweisung von der praktischen Ärztin oder Arzt oder von der Internistin oder Internisten möglich. Im Vollausbau sind zweieinhalb Stellen für Ärztinnen und Ärzte vorgesehen, weiters spezialisierte Diabetespflege, Administrationspersonal, diätologische Beratung, Wundmanagement und einige mehr. Insgesamt rund 15 Vollzeitäquivalente.

Das Zentrum ist auch für Typ 1 Diabetespatienten vorgesehen. Diese Patienten brauchen eine spezielle Betreuung. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, da greift der Körper die Bauchspeicheldrüse an, die insulinproduzierende Zelle geht kaputt, sie brauchen eine Insulintherapie. Die größte Gruppe der Diabetes Patienten sind allerdings Typ 2. Diese machen rund 90 Prozent aus.

Eine Zivilisationserkrankung?

Ja, man kann es darunter einordnen. In Wirklichkeit ist es eine genetisch weitergegebene Erkrankung. Man hat die Diabetesgene von Geburt an. Früher hieß sie Altersdiabetes, weil alle schlank und in Bewegung geblieben sind und die Symptomatik daher erst im höheren Alter zum Ausbruch kam.

Der Chef sind Sie?

Ich soll es grundsätzlich konzipieren und es ist meiner Abteilung als externe Ambulanz angeschlossen. Es ist explizit gewünscht, dass die Mitarbeiter der Diabetesambulanzen von Spezialabteilungen kommen. Die Zentren selbst sollen aber nicht im Krankenhaus selbst sein.

Wo wird das Linzer Zentrum örtlich situiert sein?

Das wissen wir noch nicht genau, wir sind in Verhandlung. Es muss natürlich ein Gebäude sein, das Krankenanstaltenvorgaben erfüllt. Das ist nicht so einfach.

Wann geht es los?

Mit dem Land OÖ und der Österreichischen Gesundheitskasse ist der Start für Herbst geplant. Wir beginnen mit einer Drittelvariante, ab 2028 soll es den Vollausbau geben.

Wie entwickelt sich Diabetes?

Es entwickelt sich wie in der gesamten Welt dramatisch nach oben. Während in den 1980er-Jahren deutlich weniger als 100 Millionen Menschen weltweit betroffen waren, leben heute über 500 Millionen Menschen mit Diabetes. Parallel dazu nimmt auch die Prävalenz (Anzahl der Fälle) von Prädiabetes (Vorstufe von Diabetes) kontinuierlich zu, getrieben von der Bevölkerungsalterung, Adipositas, Bewegungsmangel und veränderte Ernährungsgewohnheiten.

Wie sehen die Zahlen für Österreich aus?

Hier hat die Typ-2-Diabetes in den vergangenen 20 Jahren um etwa 20 Prozent zugenommen. Insgesamt leiden derzeit etwa zehn Prozent der Bevölkerung an Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz jedoch deutlich an. Bei den über 50-Jährigen sind es bereits rund 20 Prozent, bei den über 60-Jährigen etwa 25 bis 30 Prozent von Diabetes und Prädiabetes betroffen. Besonders relevant ist der Prädiabetes, der ein ähnlich hohes kardiovaskuläres Risiko wie manifester Diabetes aufweist, jedoch in den vergangenen Jahren nicht systematisch beziehungsweise unzureichend diagnostiziert wurde, sodass von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen ist.

Ist Diabetes nicht eine Folge des Lebenswandels?

Die westliche Bevölkerung bewegt sich um 30 bis 40 Prozent weniger, die Menschen liegen gern am Sofa, schauen fern etc. Das Zweite, was dramatisch ist, ist das zusätzliche Gewicht. Bewegungsmangel und Übergewicht hemmen die Insulinwirkung und das führt zum frühzeitigen Ausbruch der Erkrankung.

Unter Zivilisationserkrankung kann man es einstufen, weil wir uns zu wenig bewegen. Es freut uns nicht, wir haben auch zu wenig Zeit. Wir haben ein Nahrungsangebot 24/7, also rund um die Uhr. Übergewicht und Adipositas werden in dem Sinn nicht als Krankheit betrachtet, obwohl sie schwere Erkrankungen sind. In Österreich rechnen wir mit 800.000 bis einer Million Menschen, wenn nicht mehr, die an Diabetes oder Prädiabetes leiden.

Viele davon wissen das gar nicht.

Ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung weiß das gar nicht. Wichtig wäre es, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Wesentlich wäre, dass die Bestimmung des Langzeitzuckers enthalten ist. Die Sozialversicherungen sagen, dass sie in die nächste Vorsorgeuntersuchung kommt. Unabhängig davon kann jeder Allgemeinmediziner das im Laborbefund zu einer Routinekontrolle aufschreiben, wenn eine Begründung besteht. Eine Begründung allein sind schon Alter, das Übergewicht oder die genetische Belastung durch die Eltern. Prädiabetes ist bei einem Langzeitwert von 5,7 bis 6,4 HbA1c gegeben. Je höher der Langzeitwert des Blutzuckers ist, umso schwerwiegender sind die Komplikationen.

In Großbritannien sind 2018 Süßgetränke besteuert worden. Die Zuckerwerte bei Kindern haben sich dadurch halbiert. Halten Sie eine derartige Steuer für sinnvoll?

Wenn man es gesellschaftspolitisch betrachtet, könnte man eine Zuckersteuer für sinnvoll erachten. Wenn man die Sache objektiv-normal betrachtet, ist eine Steuer falsch. Wenn wir etwas richtig machen wollen, sollten wir die Lebensmittel mit hoher Kalorienmenge kennzeichnen. Hier könnte man eine Ampelwertung mit Rot, Gelb und Grün vornehmen. Viele Menschen wissen nicht, was sie zu sich nehmen. Gewicht kommt davon, dass man zu viel Kalorien zuführt und zu wenig verbraucht. Der Grundumsatz beträgt durchschnittlich 2.000 Kalorien. Wenn man täglich 300 Kalorien mehr zuführt, als man verbraucht, bedeutet das in einem Monat ein Kilogramm und im Jahr zwölf Kilogramm mehr Gewicht.