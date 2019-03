Pony als Pkw-Passagier am Weg zum Attersee

Diese Verkehrskontrolle wird den Polizeibeamten wohl länger in Erinnerung bleiben. Aufgrund einer Anzeige hielten die Polizisten Dienstagmittag vor der Autobahnauffahrt Asten/ St. Florian einen Kleinwagen an. Im von einem 72-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gelenkten Wagen fanden die Beamten einen ungewöhnlichen vierbeinigen Passagier vor. In dem Auto wurde nämlich ein Pony transportiert.

Dazu war die Rücksitzbank aus dem Pkw genommen und diese Fläche samt Kofferraum als Abstellplatz für das Shetlandpony genutzt worden.

Hinter den Vordersitzen wurde Stroh eingestreut und das Pony mit einem Seil an einer Haltung, die eigentlich zur Befestigung der Rücksitzbank dienen würde, angebunden.

Nach Schilderung des Sachverhalts an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und einem Kontakt mit Tiertransportinspektor des Landes OÖ konnten die Polizisten die Weiterfahrt gestatten.

Das Pony werde laut Aussage des Lenkers nach Unterach am Attersee verbracht, wo bereits ein weiteres Pony auf das Tier wartete.