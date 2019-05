Pompöses Erlebniszentrum für Biker

Der zur Weltmarke mit eigenem Rennstall in der MotoGP aufgestiegene Motorrad-Produzent KTM hat sich ein neues Denkmal und zugleich ein Innovations- und Motivationszentrum geschaffen. Die um 35 Millionen Euro in Mattighofen errichtete „ Motohall“ wurde Donnerstagabend mitten im Zentrum der Stadt, in der KTM ihren Stammsitz hat, eröffnet.

Für die Öffentlichkeit steht das hypermoderne Ausstellungs-, Service- und Erlebniszentrum heute, Samstag, und morgen, Sonntag, erstmals offen. Motorradfreaks und Interessierte können in der ovalen Betonarena auf insgesamt 2600 Quadratmetern Ausstellungsfläche wertvolle Exponate aus der Motorrad-Geschichte, Installationen, modernste Videotechnik und interaktive Parcours bestaunen. Sportliche Zweiradkultur vom Feinsten wird mit über 100 Rennmaschinen, die jederzeit gestartet werden könnten, entlang eines in die Obergeschoße führenden Parcours dokumentiert.