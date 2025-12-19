Polizeieinsatz in Linz: Mann bedrohte anderen mit Axt
Opfer konnte dem Täter die Axt abnehmen.
Ein 35-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Linz einen 53-Jährigen mit einer Axt verfolgt und bedroht. Das Opfer konnte dem Täter die Axt entreißen. Beide Männer wurden leicht verletzt.
Der Angreifer, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, wurde festgenommen. Er hatte neben der Axt auch ein Springmesser und Drogen dabei, so die Polizei.
Hintergründe noch unklar
Gegen 22.00 Uhr wurden das Team eines Rettungswagens und eine Polizeistreife in der Wiener Straße auf zwei blutende Männer aufmerksam. Der 53-Jährige aus dem Bezirk Perg hielt eine Axt in den Händen und gab an, dass ihn der andere, ein Linzer, damit verfolgt habe, er habe sie ihm aber abnehmen können.
Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Ermittlungen laufen.
