Polizeieinsatz in Linz: Mann bedrohte anderen mit Axt

Ein 35-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Linz einen 53-Jährigen mit einer Axt verfolgt und bedroht. Das Opfer konnte dem Täter die Axt entreißen. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Der Angreifer, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, wurde festgenommen. Er hatte neben der Axt auch ein Springmesser und Drogen dabei, so die Polizei.