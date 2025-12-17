Betrunkenes Ehepaar transportierte in OÖ Christbaum per Scooter

Die Polizei hat Dienstagabend in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ein Ehepaar aus dem Verkehr gezogen, das mit einem E-Scooter einen Christbaum transportierte.

Der 38-jährige Fahrer hielt die Tanne vor sich, hinter ihm stand die Frau. Wie sich herausstellte war das Paar betrunken, die Frau hatte 1,16 Promille und der Mann 1,38 Promille. Zudem stand er noch unter Drogen, berichtete die Polizei.