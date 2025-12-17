81-Jähriger in Oberösterreich mit Pkw gegen Baum geprallt - tot
Der Pensionist war beim Crash nicht angeschnallt.
Ein 81-jähriger Autofahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Kopfing im Innkreis (Bezirk Schärding) tödlich verunglückt.
Gesundheitliche Probleme
Der Mann kam vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Der Pensionist wurde durch die Wucht des Aufpralls und weil er nicht angeschnallt war, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.
