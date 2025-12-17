81-Jähriger in Oberösterreich mit Pkw gegen Baum geprallt - tot

Ein 81-jähriger Autofahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Kopfing im Innkreis (Bezirk Schärding) tödlich verunglückt.

Gesundheitliche Probleme

Der Mann kam vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.