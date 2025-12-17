Alkoholisiert am Steuer: 62-Jähriger prallte in Perg gegen Gartentor

Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg ist am späten Dienstagabend mit seinem PKW verunglückt. Laut Polizeibericht soll er gegen 22.30 Uhr auf der Münzbacher Straße von Karlingberg in Richtung Perg unterwegs gewesen sein, als er in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Von der Straße abgekommen

Der Wagen soll in der Kurve geradeaus weitergefahren sein, wobei er zunächst eine Leitschiene touchierte und anschließend frontal gegen ein Gartentor prallte.