Alkoholisiert am Steuer: 62-Jähriger prallte in Perg gegen Gartentor
Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg ist am späten Dienstagabend mit seinem PKW verunglückt. Laut Polizeibericht soll er gegen 22.30 Uhr auf der Münzbacher Straße von Karlingberg in Richtung Perg unterwegs gewesen sein, als er in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Von der Straße abgekommen
Der Wagen soll in der Kurve geradeaus weitergefahren sein, wobei er zunächst eine Leitschiene touchierte und anschließend frontal gegen ein Gartentor prallte.
Trotz des Unfalls lehnte der 62-Jährige eine medizinische Versorgung ab. Die genaue Schadenshöhe am Fahrzeug, der Leitschiene und dem Gartentor ist derzeit nicht bekannt.
Führerschein abgenommen
Bei der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamte einen Alkotest durch, der mit einem positiven Ergebnis ausging. Daraufhin wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei führt weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.
