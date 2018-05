Permanenter Sauerstoff für Raucher

Der Saal im Med Campus III (ehemals AKH Linz) war voll. Manche Zuhörer hatten Röhrchen in der Nase, sie benötigen permanente Sauerstoffzufuhr. Der Zustrom zu m Vortrag von Primar Bernd Lamprecht Dienstagabend überraschte Kenner nicht, denn COPD ist nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste Krankheit. Rund 10 bis 15 Prozent aller Erwachsenen leiden an „chronisch obstruktiver Bronchitis“ (COPD), rund ein Viertel müssen ab dem 40. Lebensjahr an Einschränkungen beim Atmen ertragen.

Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde, nannte die Dinge beim Namen. Hauptrisikofaktor ist das aktive Rauchen, weiters Staub am Arbeitsplatz, passives Rauchen und Luftverschmutzung. „Eine Zigarette kostet fünf bis 15 Minuten Lebenszeit. Wer ein Jahr lang täglich ein Packerl Zigaretten raucht, kippt sich eine Kaffeetasse voll Teer in die Lunge“, schilderte der Primar die Folgen. Die Lunge sei dann nicht mehr hell, sondern dunkelbraun bis schwarz, eine klassische Raucherlunge eben. Die Lungenfunktion ändert sich jedes Jahr, ab dem Höhepunkt im Alter von 25 Jahren geht es stetig bergab. Besonders steil ab dem 40. Lebensjahr. Je mehr geraucht wird, umso schneller geht es. „Das, was durch Rauchen zerstört wird, bleibt zerstört, denn die Lunge wächst nicht nach.“

COPD wirke nicht nur schädlich auf den Körper, sondern auch auf die Psyche. „Das ist ein Wechselspiel.“ Lamprecht gestand ein, dass man noch sehr wenig über COPD weiß. „Wir kennen derzeit nur die Spitze des Eisberges, ein Großteil der Krankheit ist noch im Verborgenen.“

Ein Lob gab es vom Klinikvorstand für den Journalisten Wolfgang Bankowsky, der über seine COPD das Buch „Der schnaubende Wolf“ geschrieben hat. Bankowsky, bis vor 13 Jahren ein starkes Raucher, las aus seinem Büchlein vor und beeindruckte mit seinem täglichen Ringen mit der Krankheit. Immerhin ist er mit seinem Werk an der Spitze der Amazon-Liste.