Optimistisch für Österreichs Börse

Gold bleibe ein solider Baustein im Anlageportfolio, solange den Notenbanken die Trendumkehr nicht gelinge. Gold sei aus der mehrjährigen Bodenbildung ausgebrochen. Die Rohstoffe seien die einzig verbliebene Asset-Klasse ohne Hype durch die Liquidität. Der Bloomberg Commodity Index, der 2010 bei 130 Prozent lag, bewegt sich seit 2015 um die 60 Prozentpunkte. Man sollte deshalb die Rohstoffe nicht aus den Augen verlieren.

Die Politik der Notenbanken sieht Wögerbauer kritisch. Ihre Bilanzsummen sei extrem gewachsen, eine Normalisierung liege in weiter Ferne, ihre Rückführung werde auch im neuen Jahrzehnt nicht gelingen. So stiegen die Bilanzsummen der Bank of Japan, der Europäischen Zentralbank, der amerikanischen FED und der Peoples Bank of China von knapp 5000 Milliarden Dollar im Jahr 2005 auf 20.000 Milliarden Ende 2019. Die EZB habe seit 2015 rund 2500 Milliarden Euro in den Ankauf von Staatsanleihen gesteckt, ohne das angestrebte Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Sie liegt tatsächlich bei 1,2 Prozent. Wögerbauer: „Es ist Zeit für neue Ideen.“