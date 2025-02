OÖ: Zwei Forstunfälle an einem Tag in einem Ort

Unfälle bei Forstarbeiten hielten am Samstag die Feuerwehrleute in Kirchham im Bezirk Gmunden auf Trab. Am Vormittag gab es einen Alarm, weil bei Forstarbeiten ein Traktor umgestürzt war. Am Nachmittag stand dann eine dramatische Menschenrettung an, weil ein Mann von einem Baumstamm getroffen und schwer verletzt worden war.

Einem Landwirt, der nahe bei einem Gehöft Bäume fällte, war bei der Arbeit sein mit einer Seilwinde ausgerüsteter Traktor zur Seite gestürzt. Gleichzeitig war ein Baum quer über der Straße zu liegen gekommen. Die Feuerwehr Kirchham wurde zum Bergeeinsatz alarmiert. Mithilfe einer Seilwinde konnte der Traktor rasch wieder auf die Räder gestellt werden. Die Straße musste wegen ausgelaufener Betriebsmittel gereinigt werden. Gemeinsam mit dem Landwirt wurde auch der umgestürzte Baum weggeräumt. Verletzte gab es bei diesem Zwischenfall nicht.