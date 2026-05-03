Hausbrand in Oberösterreich: 6 Verletzte in Steyr
Sechs Personen sind bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Steyr in der Nacht auf Sonntag verletzt worden. Zu dem Feuer kam es aus vorerst unbekannter Ursache um 2.15 Uhr in einer Wohnung. Der 63-jährige Bewohner gelangte selbst hinaus, wurde aber verletzt und ins Krankenhaus geflogen, berichtete die Polizei am Sonntag.
Wegen der sehr starken Rauchentwicklung mussten mehrere Personen mittels Drehleiter aus dem Haus gerettet werden, fünf Leichtverletzte kamen ins Spital.
Weiterer Brand in Vöcklabruck
Samstagnachmittag um 17.00 Uhr brannte es in einem Freizeitbetrieb im Bezirk Vöcklabruck. Ein 27-jähriger Mitarbeiter bemerkte den ausgelösten Brandmelder und schlug Alarm. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im Verteilerraum fest und brachten etwa 200 Personen aus dem Gebäude. Das Feuer war um 17.40 Uhr gelöscht.
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