1,7 Promille: Alkolenker (27) mit Familie im Auto unterwegs

Ein 27-Jähriger ist Freitagabend in Thalheim (Bezirk Wels-Land) alkoholisiert und mit seiner Familie mit zwei Kindern im Alter von vier und einem Jahr im Auto unterwegs gewesen.

Die Polizei hielt das Fahrzeug auf, nachdem Zeugen meldeten, dass im Ortsgebiet ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Der Betrunkene hatte laut Polizei 1,7 Promille intus und neben den beiden Kindern befanden sich noch die Gattin und ein weiterer Mann im Fahrzeug.

Führerschein abgenommen

Als die Polizei den 27-jährigen betrunkenen Autofahrer anhielt, gab er gegenüber der Polizei an, dass er wegen der Kollision mit einem Randstein gerade einen beschädigten Reifen gewechselt habe. Dem Alkolenker wurde der Führerschein abgenommen.

Bei seiner Gattin verlief der Alkotest negativ. Sie bekam die Fahrzeugschlüssel und durfte die Fahrt fortsetzen.