Beim Versteckspiel verschwunden: Große Suchaktion nach 5-Jährigen

Zwei fünfjährige Kinder lösten in Sankt Wolfgang eine zweistündige Suchaktion aus. Die Kinder waren beim Versteckspielen verschwunden.
13.02.2026, 19:54

Große Erleichterung herrschte am Donnerstagnachmittag in Sankt Wolfgang im Bezirk Gmunden, als zwei vermisste fünfjährige Kinder nach einer groß angelegten Suchaktion wohlbehalten gefunden wurden. Die beiden Kinder waren beim Versteckspielen verschwunden und konnten über zwei Stunden lang nicht aufgefunden werden.

Die Fünfjährigen wollten gegen 15:25 Uhr im Bereich des Kindergartens in Sankt Wolfgang mit dem Vater eines der Kinder Verstecken spielen. Als der Vater die Kinder nach einer Stunde intensiver Suche nicht mehr finden konnte, alarmierte er die Polizei. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mit rund 20 Helfern das Ortsgebiet abgesucht - ohne Erfolg.

Gemeinsame Suchaktion führt zum Erfolg

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen, die Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife, ein Drohnenpilot sowie Einsatzkräfte von Bergrettung und Feuerwehr wurden alarmiert.

Zusätzlich beteiligten sich etwa 30 Bürger an der Suche. Die Bemühungen zahlten sich aus: Gegen 17:40 Uhr wurden die beiden Kinder von einem Bürger entdeckt - etwa 1,3 Kilometer vom ursprünglichen Spielort entfernt. Die Kinder waren wohlauf und konnten unverletzt zu den Beamten gebracht werden. 

