Große Erleichterung herrschte am Donnerstagnachmittag in Sankt Wolfgang im Bezirk Gmunden, als zwei vermisste fünfjährige Kinder nach einer groß angelegten Suchaktion wohlbehalten gefunden wurden. Die beiden Kinder waren beim Versteckspielen verschwunden und konnten über zwei Stunden lang nicht aufgefunden werden.

Die Fünfjährigen wollten gegen 15:25 Uhr im Bereich des Kindergartens in Sankt Wolfgang mit dem Vater eines der Kinder Verstecken spielen. Als der Vater die Kinder nach einer Stunde intensiver Suche nicht mehr finden konnte, alarmierte er die Polizei.