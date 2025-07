Nach Schüssen am Langbathsee: Mann soll Polizeieinsatz zahlen

Nur eine "Spielzeugwaffe"

Für "das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes" stellte die Bezirkshauptmannschaft dem Mann dann 1.020 Euro "aufgrund der vorsätzlichen Auslösung einer falschen Notmeldung" in Rechnung. Dagegen setzte er sich zur Wehr und beschwerte sich beim LVwG. Er argumentierte, "dass von ihm selbst keine (falsche) Notmeldung ausgelöst worden sei. Es habe sich bei der Softgun, mit der er im Wald auf eine Zielscheibe geschossen habe, um keinen originalgetreuen Nachbau gehandelt; "hätte er jemanden gesehen oder hätte ihn jemand angesprochen, so hätte er sofort aufgeklärt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handle", hieß es in der Aussendung des Gerichts am Dienstag.