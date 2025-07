Nach Brückeneinsturz in Linz: Drei Gutachten in Auftrag gegeben

Die Staatsanwaltschaft Linz hat nach dem Einsturz einer Fußgängerbrücke im Stadtteil Auwiesen, bei dem vor 13 Tagen zwei Insassen eines Lkw schwer verletzt wurden, drei Gutachten in Auftrag gegeben: Eines aus dem Baugewerbe zur Statik der Brücke, eines von einem Kfz-Sachverständigen zum Unfallhergang sowie ein gerichtsmedizinisches zur Blutanalyse des Fahrers in Bezug auf mögliche beeinträchtigende Substanzen, informierte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag.