OÖ: Raser hängte bei Verfolgungsjagd Polizei ab
In der Nacht auf Samstag hat sich im Bezirk Ried ein junger Lenker eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Bereich des Rieder Volksfestes stach einer Zivilstreife ein Wagen durch auffällige Fahrweise ins Auge. Die Beamten versuchten das Auto zu stoppen, doch der etwa 20-jährige Lenker drückte das Gaspedal durch und raste davon. Einige waghalsige Überholmanöver später hängte er die Polizei ab. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, informierte die Exekutive.
Brenzlige Situationen
Vor dem Ortsgebiet von Aurolzmünster stieß der Raser fast mit entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern zusammen. Die Streife folgte ihm mit Dauer-Folgetonhorn und Blaulicht, einige brenzlige Situationen später verloren die Beamten in Weilbach das Auto aber aus den Augen. Da jedoch das Kennzeichen des Wagens gesichtet worden war, wurde der Zulassungsbesitzer wegen mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.
