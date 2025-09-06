OÖ: Raser hängte bei Verfolgungsjagd Polizei ab

In der Nacht auf Samstag hat sich im Bezirk Ried ein junger Lenker eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Bereich des Rieder Volksfestes stach einer Zivilstreife ein Wagen durch auffällige Fahrweise ins Auge. Die Beamten versuchten das Auto zu stoppen, doch der etwa 20-jährige Lenker drückte das Gaspedal durch und raste davon. Einige waghalsige Überholmanöver später hängte er die Polizei ab. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, informierte die Exekutive.