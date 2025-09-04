Mehrfache versuchte Morde: Prozess gegen Raser in Wels

Ein 20-jähriger Autofahrer, der sich in der Nacht auf den 31. Jänner auf der B1 bei Wels-West eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, die mit mehreren Verletzten endete, muss sich ab 11. September in Wels wegen versuchten Mordes verantworten. Opfer sind seine Beifahrerin, Polizisten und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem steht er noch wegen Urkundenunterdrückung und Verstößen gegen das Waffengesetz vor Gericht.

Dem zum Tatzeitpunkt noch nicht 21-Jährigen, der in U-Haft sitzt, droht als junger Erwachsener laut Strafrecht eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren. Vorerst sind zwei Verhandlungstage anberaumt, für den 15. September ist ein Urteil geplant. "Durch die riskante Fahrweise habe es der Angeklagte in mehreren Fällen zumindest ernstlich für möglich gehalten, dass dadurch Verkehrsunfälle verursacht werden können, bei denen zahlreiche Verkehrsteilnehmer getötet werden können - und sich billigend damit abgefunden", argumentiert die Staatsanwaltschaft. Daher sei Anklage wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen erhoben worden. Crash gegen Straßensperre stoppte Fahrt Eine Zivilstreife hatte den in Linz lebenden Ungarn aufhalten wollen, weil er eine Sperrlinie überfahren hatte. Der Mann hielt aber nicht an, sondern stieg aufs Gas und flüchtete. Er raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h durch den nebeligen oberösterreichischen Zentralraum, ignorierte rote Ampeln, absolvierte "sehr gefährliche Überholvorgänge", teils über den Pannenstreifen, und krachte schließlich mit rund 160 Sachen in eine Straßensperre aus mehreren stehenden Autos. Nicht nur der Lenker und seine Beifahrerin, auch zwei Polizisten und ein anderer Verkehrsteilnehmer wurden teils schwer verletzt.