OÖ: Religionslehrer und Chef von Islamistenverein vor Gericht

Kommende Woche am Donnerstag muss sich in Wels ein islamischer Religionslehrer wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie an einer kriminellen Organisation verantworten. Der ehemalige SPÖ-Ersatzgemeinderat soll auf Facebook Videos geteilt haben, die dem IS huldigen. Zudem soll er einen Kulturverein geleitet haben, der ebenfalls solche Inhalte verbreitet hat.

"Gedicht über den Dschihad" verbreitet

Zumindest seit 2013 sei der Mann einschlägig aktiv gewesen, so der Vorwurf. Laut Anklage soll er etwa ein "Gedicht über den Dschihad" verbreitet haben, in dem bewaffnete IS-Kämpfer sowie deren Chef Abu Bakr al-Baghdadi zu sehen sind und der Märtyrertod verherrlicht wird.