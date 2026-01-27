Großeinsatz in OÖ: Jugendlicher mit Schreckschusswaffe im Einkaufszentrum

Ein Großeinsatz der Polizei spielte sich Montagabend in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land ab. Auslöser war die Meldung einer 16-Jährigen, die einen jungen Mann beobachtet hatte, der in der Straßenbahn eine Faustfeuerwaffe durchlud und ins Einkaufszentrum gegangen ist.

Die Polizei rückte daraufhin mit mit allen Polizeistreifen, gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), zum Einkaufszentrum aus.

Schneller Fahndungserfolg

Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnte eine Streife der Bereitschaftseinheit bereits um 19 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach dem Notruf, einen 17-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land aufgreifen und die Waffe sicherstellen. Der Jugendliche hatte zu diesem Zeitpunkt das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen und befand sich bei einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe.