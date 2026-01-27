Oberösterreich

Großeinsatz in OÖ: Jugendlicher mit Schreckschusswaffe im Einkaufszentrum

++ THEMENBILD ++ MEDIENTERMIN LPD WIEN: "SCHWERPUNKTAKTION DER WIENER POLIZEI IN WIEN-FAVORITEN"
Eine 16-Jährige schlug Alarm, weil sie einen jungen Mann mit Waffe in ein Einkaufszentrum gehen sah. Die Polizei stellte einen 17-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe.
27.01.26, 08:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Großeinsatz der Polizei spielte sich Montagabend in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land ab. Auslöser war die Meldung einer 16-Jährigen, die einen jungen Mann beobachtet hatte, der in der Straßenbahn eine Faustfeuerwaffe durchlud und ins Einkaufszentrum gegangen ist.

Gewalttat in Linz: Polizei vermutet Verbindungen in Drogenszene

Die Polizei rückte daraufhin mit mit allen Polizeistreifen, gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), zum Einkaufszentrum aus.

Schneller Fahndungserfolg

Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnte eine Streife der Bereitschaftseinheit bereits um 19 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach dem Notruf, einen 17-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land aufgreifen und die Waffe sicherstellen. Der Jugendliche hatte zu diesem Zeitpunkt das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen und befand sich bei einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Magazin mit 13 Patronen sicher.

Wie die Polizei mitteilte, besteht gegen den 17-Jährigen bereits ein behördliches Waffenverbot. Der Jugendliche wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare