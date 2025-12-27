Krankenschwester und Polizei im Einsatz: Lebensrettung in Linzer Einkaufszentrum
Ein 34-Jähriger wurde vor Ort von einer zufällig anwesenden Krankenschwester reanimiert.
Ein 34-jähriger Linzer ist am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land) reanimiert worden.
Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, führte eine zufällig anwesende Krankenschwester bereits Reanimierungsmaßnahmen durch, als die Polizei gegen 17 Uhr eintraf. Einer der Polizisten habe die 35-Jährige bis zum Eintreffen des Notarztes unterstützt. Der Mann sei ins Ordensklinikum Linz Elisabethinen gebracht worden.
