OÖ Konsumentenschutz: Burger am Prüfstand

Die Burger von Burgerista in Linz, von Kentucky Fried Chicken in Ansfelden und von Rox-Music & Grill in Pasching wurden als einwandfrei eingestuft.

Hygienische Mängel

Bei sieben Proben wurde eine erhöhte Anzahl an Enterobakterien gefunden. Das sind Bakterien, die im Erdboden oder auch im menschlichen Darm vorkommen. Eine hohe Anzahl im Essen deutet auf hygienische Mängel bei der Zubereitung hin. Dies war bei den Burgern aber noch im Rahmen.

Eine Probe war jedoch besonders verunreinigt. Bei einem Burger-Laden in Asten wurden zusätzlich noch weitere Bakterien gefunden, die unter Umständen zu Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall führen können.

Zwar wurde bei der Analyse festgestellt, dass die Keimzahlen gering genug waren, doch die Verkosterinnen und Verkoster fanden den Geschmack des Pattys und der Sauce säuerlich. Der Burger wurde daher als "wertgemindert" eingestuft.