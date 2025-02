Jüngster Bürgermeister in OÖ: "Statt Sudern ins Tun kommen"

In Baumgartenberg, einer Marktgemeinde mit 1.844 Einwohnern im Bezirk Perg (OÖ) ist am Sonntag ein Erdrutsch passiert. Ein politischer. Denn dort stellt die SPÖ jetzt den Bürgermeister. Alexander Leutgeb ist mit 26 Jahren noch dazu der jüngste Ortschef Oberösterreichs. In Österreich ist nur der Bürgermeister aus Hainburg (NÖ) jünger als Leutgeb.