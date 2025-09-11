Uhu in Not: Feuerwehr Altmünster befreit festgesteckten Greifvogel aus Kamin

Die Freiwillige Feuerwehr Altmünster ( Bezirk Gmunden ) hat Dienstagabend aus dem Kamin eines Einfamilienhauses einen festgesteckten Uhu gerettet.

Die Hausbesitzer hatten Alarm geschlagen, da sie ein ungewöhnliches Rascheln im Kamin gehört hatten.

Im Schacht gefangen

Durch ein kleines Wartungstürchen sahen die Einsatzkräfte, dass der Vogel in dem engen Schacht gefangen war. Sie entschieden, die Tierrettung Oberösterreich aus Lindach zur Unterstützung zu rufen, so die Feuerwehr.

Gemeinsam wurde überlegt, welche Methoden für eine Bergung in Frage kommen. "Wir mussten genau abwägen, wie wir vorgehen, damit der Uhu nicht noch mehr Stress oder Verletzungen erleidet", erklärte Feuerwehrkommandant Christian Gruber.