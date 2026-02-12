OÖ: 25-Jähriger hörte Hilferufe und wurde zum Lebensretter

Der junge Mann zögerte nicht und folgte den verzweifelten Rufen. Am Ufer angekommen, entdeckte der 25-Jährige einen 62-jährigen Mann , der im kalten Wasser lag.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden wurde in der Nacht zum Mittwoch zum Lebensretter. Als er gegen 22 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg in Bad Goisern unterwegs war, vernahm er im Bereich Höllgraben Hilferufe aus dem dortigen Bach.

Sofort setzte er einen Notruf ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese rückten umgehend aus und konnten den bereits unterkühlten Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades aus seiner misslichen Lage befreien.

Mann im Spital behandelt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 62-Jährige ohne Fremdeinwirkung in den Bach gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Nach der erfolgreichen Rettung wurde der 62-Jährige noch vor Ort erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl. Die schnelle Reaktion des jungen Mannes hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.