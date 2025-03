Amtsbekannt: 13-Jähriger mit entwendetem Auto unterwegs

Ein amtsbekannter 13-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Linz mit einem entwendeten Auto gestoppt worden, wie die Polizei berichtete.

Der Bursch hatte in Pasching (Bezirk Linz-Land) einen unversperrten Wagen gefunden, bei dem der Schlüssel in einem Fach unter dem Lenkrad lag, und die Gelegenheit für eine illegale Spritztour genutzt.

Nur mit Standlicht unterwegs

Gegen 1.15 Uhr fiel Beamten in Linz der Pkw auf, der nur mit Standlicht unterwegs war. Sie hielten ihn an und hinter dem Lenkrad saß der 13-Jährige. Der Bursch, der in einer betreuten Einrichtung lebt, wurde seinem Betreuer übergeben. Der strafunmündige Jugendliche ist bereits etliche Male mit Delikten aufgefallen. Der Wagenbesitzer hatte Glück: Sein Auto überstand die Spritztour unbeschädigt.