Onlineplattform für Krebskranke gräbt Scharlatanen Wasser ab

Die geheilte Brustkrebspatientin Nadja K. kann das nur bestätigen: „Man wird förmlich bombardiert von guten Ratschlägen und Tipps. So eine Plattform wäre für mich super gewesen“, erzählt die 36-jährige Mutter. Am Weg zur Gesundung habe auch sie trotz bester Betreuung am Ordensklinikum Geld in alternative Behandlungen gesteckt, die letztendlich kontraproduktiv waren, schildert sie ihre Erfahrungen.

Der Zugang zu selbertun.at ist kostenlos und nicht nur für Patienten der oberösterreichischen Spitäler möglich. Alle Experten, die kontaktiert und gebucht werden können, wurden an der Krebsakademie ausgebildet. Ihre Arbeit ist mit jener der Onkologen abgestimmt.

Serviceplattform

Seit Juni ist www.selbertun.at online. Ohne Werbung wurde sie bereits von 1400 Interessierten besucht. Der größte Teil davon stammte aus Deutschland. Auf der Plattform sind Nachsorgesexperten aus den Bereichen Ernährung, Psychotherapie, Pflege, Bewegung, Physiotherapie, Komplementär-Medizin, Reha, und Selbsthilfe erreichbar.

InformationGroß geschrieben werden Informationen über Zugänge zu Unterstützungen der OÖ Krebshilfe und Co. Österreichweit erkranken jährlich rund 39.000 Menschen neu an Krebs, in OÖ sind es 3.600.