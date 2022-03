OGH zu Taliban-Prozess in Wels: Urteil teilweise aufgehoben

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Urteil des Landesgerichts Wels gegen einen 31-Jährigen, der in sozialen Medien die Taliban verherrlicht und zum Mord an einer Frau in den USA aufgerufen haben soll, teilweise aufgehoben. Der Schuldspruch wegen versuchter Bestimmung zum Mord und gefährlicher Drohung bleibt bestehen, jener wegen terroristischer Vereinigung, krimineller Organisation sowie Aufforderung zu und Gutheißung von terroristischen Straftaten hingegen nicht.

Der Afghane hatte im September des vergangenen Jahres 15 Jahre Haft ausfasst. Er hatte im Internet zur T√∂tung einer Frau in den USA aufgerufen, nachdem diese laut eines Videos den Koran verbrannt hat. Au√üerdem hatte er die Frau bedroht. Das sah das Gericht als erwiesen an und auch der OGH wies die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten in diesen Punkten zur√ľck.