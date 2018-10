ÖVP will bis 2021 weiter eine Doppelrolle spielen

In der Sacharbeit stehe über allen Themen der Erhalt der Lebensqualität, mit dem Ziel Linz zur „#lieblinzstadt“ zu machen, so Baier. Als Wirtschaftsstadtrat will er den Technologie- und Wirtschaftsstandort Linz mit den 12.000 Unternehmen und 200.000 Beschäftigten voranbringen. Die dafür entwickelte Wirtschaftsstandortagenda 2027 soll nun in ersten Schritten umgesetzt werden, kündigte Baier an. Die Unterstützung junger Gründer und Start-ups steht besonders im Fokus. Im ersten Halbjahr 2018 gab es in Linz 500 Firmengründungen. Viele davon hätten in den neuen Innovations-Hotspots „ Techcenter“ und „Neue Werft“ im Linzer Hafen angedockt.