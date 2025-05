Oberösterreich: Zwölfjähriger legte Feuer in Tiefgarage

Zwei Buben im Alter von neun und zehn Jahren sollen einen Zwölfjährigen dazu angestiftet haben, in einer Tiefgarage in Traun (Bezirk Linz-Land) ein Auto anzuzünden.

Der Schüler setzte tatsächlich einen bereits beschädigten Pkw in Brand. Die Folge: ein Löscheinsatz mit 45 Feuerwehrleuten, ein zerstörter Wagen und eine stark in Mitleidenschaft gezogene Garage, bilanzierte die Polizei am Dienstag.