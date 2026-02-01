Unfall bei Linz: Auto krachte gegen Glasfront eines Asia-Lokals

Eine 67-jährige Linzerin ist Samstagabend mit ihrem Pkw gegen die Glasfront eines Asia-Lokals an der Welser Straße in Leonding (Bezirk Linz-Land) gekracht. Die Glasscheibe zersplitterte, Gäste und Personal des Restaurants wurden nicht verletzt, die Autolenkerin laut Rotem Kreuz leicht, berichtete nachrichten.at am Sonntag.

Die Frau war gegen 21 Uhr in Richtung Linz gefahren, wie auch ein 53-Jähriger mit seinem Lkw neben ihr, so die Polizei auf APA-Anfrage. Die beiden Fahrzeuge dürften in Folge kollidiert sein. Wie genau es zu dem Unfall kam, war allerdings vorerst unklar. Alkohol war nicht im Spiel, hieß es von der Exekutive.

Der Transporter kam links über die Straßenbahngleise auf die Gegenfahrbahn und blieb dort stehen, die Frau prallte mit ihrem Auto gegen die Glasfront des Lokals.

Ein Déjà-vu

Ein Déjà-vu: Bereits vor vier Jahren war ein Pkw bei einem Unfall in die Fensterfront eines etwa einen Kilometer entfernten Asia-Restaurants in derselben Straße gekracht. Damals wurden der Fahrer und sechs Restaurantgäste verletzt.