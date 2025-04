Oberösterreich: Unbekannter erlegte Rehbock in der Schonzeit

Ein unbekannter Täter hat im Jagdrevier der Jagdgenossenschaft Steinbach an der Steyr einen Rehbock erlegt - in der Schonzeit. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag bis Dienstag im Bereich Forstau, Kraberg. Das Tier wies eindeutige Spuren einer Schussverletzung auf, berichtete die Polizei am Mittwoch.