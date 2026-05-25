Raser in Oberösterreich: 141 km/h ohne Lenkberechtigung

Ein 26-jähriger Grazer ist am Sonntagnachmittag in der Tunnelkette Klaus in Oberösterreich gleich doppelt negativ aufgefallen: Der Mann ist massiv zu schnell gefahren und hat noch nie einen Führerschein besessen.

Auf der Strecke Richtung Wels im Bereich der Tunnelkette Klaus war er mit 141 km/h unterwegs, in einer Zone, in der lediglich 100 km/h erlaubt sind. Bei dieser Geschwindigkeit ist die gesetzlich vorgeschriebene Messtoleranz bereits abgezogen, wie die Polizei betont.

Der Grazer wurde daraufhin von den Beamten angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige noch nie im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Der Mann wurde angezeigt.