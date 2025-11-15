Fußgänger in Oberösterreich in Dunkelheit überfahren: Mann (35) tot

Bei einem Verkehrsunfall in Pettenbach im Bezirk Kirchdorf im Traunviertel ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 35-jähriger Einheimischer gestorben. Der Mann, der zu Fuß unterwegs gewesen war, war gegen 4 Uhr vom Auto eines 57-jährigen Lenkers überrollt worden, teilte die Polizei gegenüber der APA mit. Der Lenker versuchte auszuweichen, erfasste den Fußgänger aber.

35-Jähriger starb an Unfallstelle

Der Lenker hatte in der Dunkelheit ursprünglich geglaubt, einen Hasen oder ein Reh überfahren zu haben. Er blieb stehen und verständigte sofort die Polizei. Auch ein nachfolgender Lenker, der die Person auf der Straße bemerkt hatte, alarmierte die Einsatzkräfte. Für den 35-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.