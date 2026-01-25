Öl tritt aus Kraftwerk in die Traun: Feuerwehren errichteten Ölsperre

Unterhalb der Wehrfelder des Kraftwerks Lambach (Bezirk Wels-Land) tritt Öl in die Traun aus. Mehrere Feuerwehren sind seit Samstag mit der Eindämmung beschäftigt.

Die Einsatzkräfte waren am Samstagvormittag von einem braunroten Ölfilm auf der Traun informiert worden. In einem stundenlangen Einsatz gelang es der Feuerwehr Stadl-Paura am Samstag, den Ölfilm zum Ufer zu ziehen und abzusaugen, berichtete Patrick Möseneder, Kommandant der Feuerwehr Lambach, gegenüber der APA.

Neuer Ölfilm am Sonntag

Während der Nacht hatte sich im Kraftwerksbereich erneut ein Ölfilm auf der Traun gebildet, die Feuerwehr musste Sonntagfrüh wieder ausrücken. "Wir haben eine Ölsperre errichtet, um eine Ausbreitung zu verhindern", sagte Möseneder. Am Sonntag waren die Feuerwehren Lambach und Edt-Winkling im Einsatz. Abgepumpt werde das Öl am Montag von der Energie AG, die das Kraftwerk betreibt, so Möseneder.

Die Ermittlungen zur Ursache des Ölaustritts laufen. Die Traun ist flussabwärts bis Wels ein geschütztes Ökosystem.