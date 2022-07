Oberösterreich: Suche nach vermisster Person in der Enns

In der Nacht zum Samstag hat ein Großaufgebot der Feuerwehr Steyr in der Enns vergeblich nach einer vermutlich verunglückten Person gesucht. Ein Passant gab an, eine Frau sei gegen Mitternacht von der Schönauerbrücke in den Fluss gestürzt.

Die Suchaktion musste aber wegen des hohen Wasserstandes und schlechter Sicht nach drei Stunden abgebrochen werden. Im Laufe des Samstags soll ein erneuter Versuch starten, die vermisste Person ausfindig zu machen, hieß es seitens der Einsatzkräfte.