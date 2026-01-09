18-Jähriger stürzt mit Auto 15 Meter in Tiefe: Schwierige Rettungsaktion

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der B140 Steyrtalstraße verletzt worden.

Der junge Mann war gegen 6 Uhr in Richtung Sierning unterwegs, als sein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Waldneukirchen von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stürzte zehn bis fünfzehn Meter über eine stark abfallende Böschung.

Herausfordernde Rettungsaktion

Die Rettung des Unfallopfers gestaltete sich aufgrund der schwierigen Geländesituation besonders anspruchsvoll. Da das verunglückte Fahrzeug von der B140 aus nicht erreichbar war, mussten die Einsatzkräfte die Personenrettung und Fahrzeugbergung von der unterhalb verlaufenden Steyrstraße aus durchführen. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.