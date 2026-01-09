Oberösterreich

18-Jähriger stürzt mit Auto 15 Meter in Tiefe: Schwierige Rettungsaktion

Rettungswagen des Roten Kreuz auf einer Straße
Der junge Autofahrer kam auf der B140 von der Fahrbahn ab und stürzte eine steile Böschung hinunter.
09.01.26, 12:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der B140 Steyrtalstraße verletzt worden.

Zweimal von Pkw überfahren: 89-Jährige in Linzer Spital gestorben

Der junge Mann war gegen 6 Uhr in Richtung Sierning unterwegs, als sein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Waldneukirchen von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stürzte zehn bis fünfzehn Meter über eine stark abfallende Böschung.

Herausfordernde Rettungsaktion

Die Rettung des Unfallopfers gestaltete sich aufgrund der schwierigen Geländesituation besonders anspruchsvoll. Da das verunglückte Fahrzeug von der B140 aus nicht erreichbar war, mussten die Einsatzkräfte die Personenrettung und Fahrzeugbergung von der unterhalb verlaufenden Steyrstraße aus durchführen. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.

Mehr zum Thema

Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare