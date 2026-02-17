Oberösterreich

OÖ: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Lkw und Linienbus

Die Buschauffeurin und eine Passagierin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in Krankenhäuser gebracht.
17.02.2026, 09:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettungshubschrauber

Bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Lkw sind am Montagabend in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) die Buschauffeurin schwer und eine Passagierin leicht verletzt worden.

Fußgänger wollte in OÖ Abkürzung nehmen und stürzte von fremder Terrasse

Der 32-jährige Lkw-Fahrer hatte, laut APA, seinen Sattelzug bei einer Stopptafel angehalten, fuhr aber wieder los, obwohl der Bus bereits herannahte, so die Polizei. Daraufhin ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Buslenkerin und Passagierin in Krankenhäuser gebracht

Die 58-jährige Buslenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Eine 37-Jährige, die im Bus gesessen war, kam mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Oberösterreich
Agenturen, safran  | 

Kommentare