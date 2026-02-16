Fußgänger wollte in OÖ Abkürzung nehmen und stürzte von fremder Terrasse
Der Mann wurde schwer verletzt in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht, so die Polizei.
Im Glauben eine Abkürzung zu nehmen, ist ein Fußgänger Sonntagabend im Bezirk Gmunden auf eine private Terrasse gelangt und von dort dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht, so die Polizei.
Der 35-Jährige marschierte über den schneefreien Zugang auf ein privates Grundstück und weiter auf die Terrasse eines Wohnhauses. Über ein Geländer stürzte er auf eine asphaltierte Garageneinfahrt.
