Technische Mängel: Drei Lkw wurden in OÖ Kennzeichen abgenommen

Bei einer großangelegten technischen Kontrolle im Bezirk Rohrbach der Landesverkehrsabteilung und des Bezirksverkehrsdienstes wurden am Montag drei Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Gemeinsam mit Beamten des Amts der Oberösterreichischen Landesregierung wurden 69 Anzeigen erstattet und acht Organmandate ausgestellt.

Schwerpunktaktion auf der B127

Die Kontrollen fanden im Bereich der Bundesstraße B127 im Gemeindegebiet Kleinzell statt. Im Fokus standen dabei vor allem technische Mängel an Fahrzeugen, die Einhaltung von EU-Richtlinien sowie weitere verkehrsrechtliche Bestimmungen. Bei drei Lkw waren die technischen Mängel so gravierend, dass den Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen werden mussten, was einem vorübergehenden Betriebsverbot gleichkommt.