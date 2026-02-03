Technische Mängel: Drei Lkw wurden in OÖ Kennzeichen abgenommen
Bei Verkehrskontrollen im Bezirk Rohrbach wurden drei Lkw aus dem Verkehr gezogen und 69 Anzeigen erstattet.
Bei einer großangelegten technischen Kontrolle im Bezirk Rohrbach der Landesverkehrsabteilung und des Bezirksverkehrsdienstes wurden am Montag drei Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Gemeinsam mit Beamten des Amts der Oberösterreichischen Landesregierung wurden 69 Anzeigen erstattet und acht Organmandate ausgestellt.
Schwerpunktaktion auf der B127
Die Kontrollen fanden im Bereich der Bundesstraße B127 im Gemeindegebiet Kleinzell statt. Im Fokus standen dabei vor allem technische Mängel an Fahrzeugen, die Einhaltung von EU-Richtlinien sowie weitere verkehrsrechtliche Bestimmungen. Bei drei Lkw waren die technischen Mängel so gravierend, dass den Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen werden mussten, was einem vorübergehenden Betriebsverbot gleichkommt.
