Polizei schnappt jungen Serieneinbrecher (18) in Oberösterreich
Im Bezirk Ried im Innkreis konnte die Kriminalpolizei zahlreiche Einbrüche und Sachbeschädigungen aufklären: Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk soll zehnmal in seine ehemalige Schule eingebrochen und dabei diverse Werkzeuge, einen Rasenmähertraktor sowie Bargeld gestohlen und Inventar beschädigt haben.
Ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen als Komplizen fungiert haben. Der 18-Jährige hatte sich während seiner Schulzeit widerrechtlich einen Schlüssel für das Gebäude besorgt.
Außerdem wird der 18-Jährige beschuldigt, bei seinem ehemaligen Arbeitgeber eingebrochen und dabei 36 Alu-Kompletträder, vier Alufelgen und acht Reifen entwendet zu haben. Man habe dem Burschen auch nachweisen können, dass er mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw insgesamt 110 Schneestangen umfuhr, so die Polizei. Den Pkw ließ der 18-Jährige danach verschrotten.
Sechs Mistkübel gesprengt
In der Silvesternacht soll der junge Erwachsene mit Böllern sechs Mistkübel gesprengt haben. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden der Vorfälle, die sich zwischen August 2025 und 1. Jänner 2026 zugetragen haben, mit einem hohen fünfstelligen Betrag. Der 18-Jährige und seine Komplizen wurden angezeigt.
