Polizei schnappt jungen Serieneinbrecher (18) in Oberösterreich

Im Bezirk Ried im Innkreis konnte die Kriminalpolizei zahlreiche Einbrüche und Sachbeschädigungen aufklären: Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk soll zehnmal in seine ehemalige Schule eingebrochen und dabei diverse Werkzeuge, einen Rasenmähertraktor sowie Bargeld gestohlen und Inventar beschädigt haben.

Ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen als Komplizen fungiert haben. Der 18-Jährige hatte sich während seiner Schulzeit widerrechtlich einen Schlüssel für das Gebäude besorgt.