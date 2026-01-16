Einbruch in Oberösterreich gescheitert: Blumenstöcke verraten Täter

Blumenstöcke, die beim Aufstemmen eines Fensters von der Fensterbank auf den Boden geknallt sind, haben Freitagvormittag in Wartberg ob der Aist ( Bezirk Freistadt ) zwei Einbrecher verraten. Die beiden hatten zunächst an der Tür eines Zweifamilienhauses geläutet.

Ein 49-Jähriger öffnete aber nicht, da er annahm, es handle sich um Anbieter von Dienstleistungen wie Fassadenreinigung. Kurz darauf hörte er aus der Wohnung seiner Eltern im Erdgeschoss einen Knall, so die Polizei.

Der Sohn ging sofort nachschauen und traf auf die Männer. Diese flüchteten ohne Beute durch den Garten und weiter mit einem Auto. Von ihnen fehlte vorerst jede Spur.