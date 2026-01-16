Oberösterreich

Auf Flucht vor Polizei: 16-Jähriger schrottete Omas Auto

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Der Jugendliche wollte Polizeikontrolle ausweichen und krachte gegen eine Hauswand. Er besitzt keinen Führerschein.
16.01.26, 08:57

Ein 16-Jähriger ist Donnerstagabend in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) mit dem Auto seiner Großmutter gegen eine Hausmauer gekracht. Der Bursch, der seinem Alter entsprechend noch keinen Führerschein hat, dürfte versucht haben einer Polizeikontrolle auszuweichen, beschleunigte und kam auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen.

Er blieb bei der Kollision mit der Wand unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Auf Parkplatz aufgefallen

Der Jugendliche war gegen 18.00 Uhr Polizisten aufgefallen, weil er mit quietschenden Reifen am Parkplatz eines Einkaufszentrums herumkurvte und anschließend auf die Straße fuhr. 

Als die Beamten Blaulicht und Folgetonhorn aktivierten, beschleunigte der Bursch immer mehr. An einer engen Weggabelung wollte er abbiegen, kam ins Rutschen und prallte gegen ein Haus.

Agenturen  | 

