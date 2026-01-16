Auf Flucht vor Polizei: 16-Jähriger schrottete Omas Auto

Ein 16-Jähriger ist Donnerstagabend in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) mit dem Auto seiner Großmutter gegen eine Hausmauer gekracht. Der Bursch, der seinem Alter entsprechend noch keinen Führerschein hat, dürfte versucht haben einer Polizeikontrolle auszuweichen, beschleunigte und kam auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen.

Er blieb bei der Kollision mit der Wand unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.