Frontalcrash endet für Pkw-Lenkerin (62) in OÖ tödlich

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Söldener Gemeindestraße in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ist am Dienstag eine 62-jährige Frau ums Leben gekommen. Zu Mittag kollidierten ein Kleintransporter und ein Pkw frontal miteinander. Der 45-jährige Lenker des Kleintransporters war von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs, während die 62-Jährige in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Der 45-jährige Fahrer aus dem Bezirk Grieskirchen erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Für die 62-jährige Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, kam trotz sofortiger Hilfe jede Rettung zu spät. Ersthelfer und Sanitäter des Roten Kreuzes begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Auch der per Notarzthubschrauber C10 eingetroffene Notarzt konnte das Leben der Frau nicht mehr retten. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Söldener Gemeindestraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.