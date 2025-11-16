Katze als Lebensretter: Schrebergartenhaus brennt nieder

Zum Brand in einer Schrebergartensiedlung kam es am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Pettenbach ( Bezirk Kirchdorf an der Krems ). Der 57-Jährige Eigentümer des Hauses wurde gegen 10 Uhr von seiner Katze geweckt.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits der gesamte Innenraum des Hauses verraucht. Der Mann musste die Tür eintreten, um ins Freie zu gelangen, da die Eingangstür verklemmt war, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Danach begann er sofort mit dem Löschen.

Haus und Auto gingen in Flammen auf

Trotzdem konnte er die Zerstörung seines Hauses und des daneben geparkten Autos nicht verhindern. Dem raschen Eingreifen der sieben Feuerwehren war es zu verdanken, dass die Flammen nicht auf die Nachbargebäude übergriffen. Der 57-Jährige wurde zwar durch die Rettung versorgt, blieb aber unverletzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.