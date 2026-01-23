Jugendlicher bei Autounfall in Oberösterreich tödlich verunglückt

Ein 15-Jähriger ist Freitagfrüh in Pabneukirchen (Bezirk Perg) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Vater des Teenagers hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, worauf der Pkw ins Schleudern geriet und mit der Beifahrerseite in den entgegenkommenden Lkw prallte.