Oberösterreich

Jugendlicher bei Autounfall in Oberösterreich tödlich verunglückt

Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.
Der Vater verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Für den Sohn (15) kam jede Hilfe zu spät.
23.01.26, 14:46

Ein 15-Jähriger ist Freitagfrüh in Pabneukirchen (Bezirk Perg) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Vater des Teenagers hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, worauf der Pkw ins Schleudern geriet und mit der Beifahrerseite in den entgegenkommenden Lkw prallte. 

Für den Sohn auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät. Der 47-jährige Vater wurde ins Spital eingeliefert, der 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei Oberösterreich.

