Lärmstreit in OÖ eskaliert: Mann bedroht Festgäste mit Messer

Ein Oberösterreicher war wegen des Lärms einer Veranstaltung der Landjugend in Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) verärgert und bedrohte darum am Samstag die Gäste mit einem Messer.

Der 38-Jährige wollte sich zunächst über den Lärm beschweren. Beim Versuch, über einen Zaun auf das Veranstaltungsgelände zu gelangen, wurde der Anrainer von Anwesenden verscheucht und lief davon. Als ihn zwei Gäste verfolgten, rannte er mit dem Messer in der Hand auf sie zu und sprach Drohungen aus, schildert die APA.

Verdächtiger in Wohnung der Mutter ausgeforscht

Nach dem Vorfall, der sich um 22.30 Uhr ereignete, flüchtete der Linzer in einen nahe gelegenen, weitläufigen Häuserkomplex. Das Gebäude wurde von der Schnellen Interventionsgruppe durchsucht. Zunächst fanden die Polizisten aber keinen Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte.