Lärmstreit in OÖ eskaliert: Mann bedroht Festgäste mit Messer

Ein silbernes Polizeiauto mit Blaulicht steht auf der Straße.
Einem 38-Jährigen war es zu laut, er bedrohte in Puchenau zwei Partygäste mit einem Messer, flüchtete und wurde festgenommen.
28.12.25, 17:20
Ein Oberösterreicher war wegen des Lärms einer Veranstaltung der Landjugend in Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) verärgert und bedrohte darum am Samstag die Gäste mit einem Messer.

Der 38-Jährige wollte sich zunächst über den Lärm beschweren. Beim Versuch, über einen Zaun auf das Veranstaltungsgelände zu gelangen, wurde der Anrainer von Anwesenden verscheucht und lief davon. Als ihn zwei Gäste verfolgten, rannte er mit dem Messer in der Hand auf sie zu und sprach Drohungen aus, schildert die APA.

Verdächtiger in Wohnung der Mutter ausgeforscht

Nach dem Vorfall, der sich um 22.30 Uhr ereignete, flüchtete der Linzer in einen nahe gelegenen, weitläufigen Häuserkomplex. Das Gebäude wurde von der Schnellen Interventionsgruppe durchsucht. Zunächst fanden die Polizisten aber keinen Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte.

Ein Bewohner gab schließlich den entscheidenden Hinweis: Der Verdächtige konnte in der Wohnung seiner Mutter ausgeforscht werden. Dort stellten die Beamten auch das Küchenmesser sicher, mit dem er die zwei Personen bedroht haben soll. Nach der Festnahme wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht. Zu der Messerattacke machte er keine Angaben.

