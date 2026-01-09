Suchaktion endet in OÖ tragisch: Quad-Lenker tot aufgefunden

Ein 48-Jähriger ist am Donnerstag in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) mit seinem Quad über eine drei Meter hohe Böschung gestürzt und tödlich verletzt worden.

Als sich ein Bekannter Sorgen machte, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Für den Mann aus dem Mühlviertel kam aber jede Hilfe zu spät, so die Polizei.

Vermisster wurde regungslos gefunden

Donnerstagabend hatte ein 55-Jähriger Alarm geschlagen, weil sein Bekannter nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, schildert die APA. Er hatte den 48-Jährigen vom Parkplatz beim Loipenhaus in Schöneben (Ulrichsberg) abholen sollen.

Feuerwehr und Bergrettung begannen daraufhin mit einer Suchaktion. Unterhalb eines Parkplatzes beim "Wilderersteig" wurde der reglose Schwerverletzte entdeckt. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.